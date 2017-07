Schöne staat voor jubileum: ‘Ook al verloren we, dat blijft je wel bij’

Ajax speelt woensdagavond de eerste wedstrijd van het seizoen tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League. Voor Lasse Schöne wordt dat niet zomaar een duel: het is zijn tweehonderdste officiële wedstrijd in een Ajax-shirt. "Daar ben ik heel trots op", aldus de routinier op de clubsite van de Amsterdammers.

"De wedstrijden die mij het meeste zijn bijgebleven, zijn natuurlijk de Europa League-finale, de kampioenswedstrijden, de bekerfinale. Ook al verloren we die finales, ze blijven je wel bij", aldus de Deen. Vorig seizoen eindigde met de Europese finale tegen Manchester United en de eerste wedstrijd van dit seizoen is weer een belangrijke Europese. "Ja, we moeten er gelijk hard tegenaan, tegen Nice moeten we er staan. We hebben moeilijke en turbulente weken achter de rug. Als we het veld op gaan tegen Nice moeten we gefocust zijn op de wedstrijd en dat zijn we ook."

Schöne doelt op de situatie van Abdelhak Nouri, die ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. "Vooral met wedstrijden en trainingen kan die knop worden omgezet, want daar ben je wel even mee bezig. Natuurlijk gaan je gedachten daarna gelijk weer terug naar Appie. We zien ook allemaal zijn 'plekkie' in de kleedkamer. Natuurlijk zijn we daar mee bezig. Dan is het juist fijn dat je tijdens trainingen of wedstrijden even op voetbal gefocust kunt zijn. Dan heb je een doel. En we hebben elkaar."

Schöne verwacht een pittige confrontatie met de Fransen: "Ze zullen ons, denk ik, een beetje het spel laten maken en zelf loeren op de counter. Maar we zullen zien, misschien gooien ze het wel helemaal om. Dat weet je niet. Vorig seizoen waren we thuis bijna onverslaanbaar en konden we het ons soms veroorloven uit te verliezen. Natuurlijk hopen we op de overwinning, maar 1-1 is ook een prima resultaat."