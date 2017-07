‘Feyenoord half miljoen verwijderd van gewenste aanvallende versterking’

Feyenoord nadert een akkoord met Watford over Steven Berghuis, zo meldt Voetbal International woensdag. Het verschil tussen vraag en aanbod zou nog maar een half miljoen euro bedragen. De regerend landskampioen aast al een tijdje op de Oranje-international en wil hem na het succesvolle afgelopen seizoen definitief inlijven.

Watford wil vijf miljoen euro ontvangen voor de rechtsbuiten die vorig seizoen op huurbasis in De Kuip speelde. De verwachting is dat de clubs snel tot een definitief akkoord komen en Berghuis een meerjarig contract bij de Rotterdammers gaat ondertekenen. Watford betaalde in 2015 nog 6,5 miljoen euro aan AZ om de aanvaller over te nemen.

De Telegraaf meldde maandag dat the Hornets wellicht niet op een vertrek van de Nederlander zitten te wachten, wat de onderhandelingen moeilijker zou maken. Berghuis maakte namelijk de gehele voorbereiding mee met zijn Engelse werkgever. Vorig jaar koos Berghuis voor een verhuur aan Feyenoord en leverde daardoor salaris in, maar speelde wel een belangrijke rol in het eerste kampioenschap van Feyenoord sinds 1999. Zijn contract in Engeland loopt nog twee seizoenen door.

Technisch directeur Martin van Geel gaf vorige week aan dat Berghuis naar Rotterdam halen niet zo'n gemakkelijke klus is: "Berghuis is voor een ongelooflijk transferbedrag door Watford gekocht en heeft een Premier League-salaris. Dat zijn uitdagingen voor een club als Feyenoord. Maar het is een jongen die absoluut in the picture staat. Hij staat er zelf ook voor open, maar het wordt niet eenvoudig. We moeten onze ogen niet voor andere situaties sluiten."