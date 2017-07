‘Bayern München verkoopt Sanches na één jaar met vijf miljoen winst door’

Renato Sanches maakte in het seizoen 2015/16 indruk in het shirt van Benfica en plakte daar ook nog eens een goed EK met de latere winnaar Portugal aan vast. Toen bekend werd dat Bayern München het negentienjarige toptalent voor 35 miljoen euro binnen had gehengeld, leek der Rekordmeister dan ook een mooie slag te hebben geslagen.

Carlo Ancelotti deed in het eerste jaar van Sanches in München echter nauwelijks een beroep op de middenvelder en hij liet zelf onlangs al weten niet afwijzend tegenover een vertrek te staan als hij elders een grotere kans maakt op speelminuten. Dat nieuws is in het San Siro niet onopgemerkt voorbij gegaan, aangezien L’Équipe woensdag meldt dat AC Milan dicht bij de komst van Sanches is.

I Rossoneri leken de middenvelder in eerste instantie te willen huren, met een optie tot koop, maar gaan volgens het Franse medium nu meteen voor een definitieve overname. Bayern kan zelfs vijf miljoen euro winst tegemoet zien na een niet helemaal geslaagd seizoen voor Sanches, aangezien Milan bereid zou zijn om veertig miljoen euro voor hem neer te leggen.

Als Sanches daadwerkelijk naar Milan verkast, wordt hij na Fabio Borini, Franck Kessié, Lucas Biglia, Ricardo Rodríguez, Mateo Musacchio, Hakan Calhanoglu, Andrea Conti, André Silva en Leonardo Bonucci het tiende nieuwe gezicht in de selectie van Vincenzo Montella. Milan zou daarnaast nog bezig zijn met de komst van een extra spits en Andrea Belotti, Pierre-Emerick Aubameyang en Nikola Kalinic lijken de belangrijkste doelwitten.