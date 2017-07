Heerenveen strikt international: ‘Ik zie uit naar mijn terugkeer in Europa’

Marco Rojas wordt deze week gepresenteerd als nieuwste aanwinst van sc Heerenveen, zo bevestigt de Leeuwarder Courant woensdagochtend. De rechtsbuiten uit Nieuw-Zeeland komt over van het Australische Melbourne Victory. Zijn werkgever meldt via de officiële kanalen dat Rojas op weg is naar Europa, maar maakt niet bekend naar welke club.

Melbourne bevestigt een akkoord te hebben bereikt over een transfer voor de 25-jarige Rojas. De tweebenige aanvaller speelde al eerder in Europa: tussen 2013 en 2016 stond hij onder contract bij VfB Stuttgart, dat hem verhuurde aan Greuther Fürth en het Zwitserse FC Thun. Stuttgart had hem overgenomen van Melbourne, maar in 2016 keerde Rojas weer terug bij de Australische club. Het afgelopen seizoen was de 35-voudig international van Nieuw-Zeeland goed voor 25 wedstrijden, 13 doelpunten en 8 assists in de A-League.

"Ik kan iedereen bij Melbourne niet genoeg bedanken", zegt hij op de clubsite. "Ze hebben in mij geloofd na een paar moeilijke jaren in Europa. Ze hielpen me om mijn carrière uit het slop te halen en ik zou er geen moment over twijfelen om in de toekomst terug te keren bij Melbourne. De club is heel belangrijk voor me, maar nu wil ik mezelf bewijzen op een hoog niveau. Ik zie ernaar uit om terug te keren in Europa", concludeert Rojas.

Het contract van de 'kiwi' in Australië liep nog een jaar door. "We willen onze fans verzekeren dat we heel, heel hard hebben gewerkt om Marco hier te houden. Maar uiteindelijk voelde hij zich geroepen om deze uitdaging aan te gaan en dat kunnen we hem niet kwalijk nemen", aldus trainer Kevin Muscat. "Het was een genot om met hem samen te werken. Zijn vertrek stemt ons verdrietig, maar we snappen zijn beslissing en wensen hem het beste toe."