‘Misschien was het anders gelopen als ik nu naar Ajax was gegaan’

Voor Darío Cvitanich is de wedstrijd tussen OGC Nice en Ajax van woensdagavond een bijzondere. De spits speelde tussen 2008 en 2012 in totaal dertig wedstrijden voor Ajax, waarin hij dertien keer scoorde. Vervolgens bracht Cvitanich met aanzienlijk meer succes drie jaar door bij Nice. De Argentijn duimt voor de Franse club in de derde voorronde van de Champions League.

Op de officiële website van Nice blikt Cvitanich terug op zijn periode in Nederland. "Ajax was mijn eerste club in Europa", vertelt de huidige aanvaller van het Argentijnse Banfield. "Amsterdam is een prachtige stad. Ik heb mooie tijden gekend. Ik kon met spelers als Luis Suárez en Klaas-Jan Huntelaar samenwerken, maar ik was wel een stuk jonger. Misschien was het anders gelopen als ik zo volwassen was als ik nu ben. Maar over het geheel ben ik tevreden. In 2011 werden we kampioen en ik heb ook vrienden achtergelaten daar. Niet zoveel als in Nice, maar toch."

Volgens Cvitanich heeft Nice de kwaliteiten om Ajax te elimineren. "Ja, natuurlijk! Daar geloof ik in en ik hoop erop. Ik ga voor de tv zitten, Het wordt een zware krachtmeting, we moeten in Allianz Riviera al winnen", blikt hij vooruit. In datzelfde stadion werd Cvitanich vooral in zijn eerste seizoen mateloos populair. Hij was in 2012/13 goed voor 19 doelpunten in 29 wedstrijden; in totaal kwam de inmiddels 33-jarige spits tot 30 doelpunten in 69 duels voor Nice.

"Ik wil jullie bedanken, ik mis jullie enorm", vertelt hij aan de fans. "Ik zou graag terugkeren om het 'Ohé, Ohé, Ohé, Dario!' in de Allianz Riviera weer te horen. De club heeft me uitgenodigd om er vandaag bij te zijn, maar dat was niet mogelijk voor mij. Het zou mooi zijn om volgend jaar met mijn gezin langs te komen om gedag te zeggen. Ik ben drie jaar geleden vertrokken, maar ik krijg nog steeds veel berichten binnen op Twitter. Dat raakt me enorm."