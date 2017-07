Twee Nederlanders doen mee aan European Freestyle Football Championships

Op 3 september staan de beste freestyle voetballers van Europa tegenover elkaar op de European Freestyle Football Championships in Manchester, een jaarlijkse competitie waarbij meer dan 100 van Europa's beste freestyle atleten met elkaar de strijd aangaan om de nummer één te worden. Dit jaar wordt het toernooi gehouden in Manchester's Central Convention Complex en vinden competities plaats voor zowel mannen als vrouwen, net als een competitie voor teams van twee spelers.

Hoe groot is freestyle voetbal?

De sport van freestyle voetbal wordt beoefend in 106 landen over de hele wereld, waarbij er wordt gespeeld op een aantal fantastische podia in Europa. Alleen Polen al heeft meer dan 400 atleten die aparte dingen doen met een bal.

Wie zullen er zijn?

Europees kampioen van vorig jaar, Erlend Fagerli uit Noorwegen, komt naar Manchester voor de prolongatie van zijn titel. Hij zal worden vergezeld door meer dan honderd atleten uit heel Europa, waaronder de eerste vrouwelijke professionele freestyler uit Groo-Britannië en Ierland, Liv Cooke, en de Pool Lukasz Chwieduk, de Europees kampioen van 2010 en 2013.

De Noorse Tobias Brandal Busaet, die in 2015 won, zal deelnemen en hopen om zijn tweede plaats van vorig jaar op het kampioenschap te verbeteren. Andere bevestigde atleten zijn de Noor Brynjar Fagerli (broer van regerend kampioen Erlend), Maarten van Luit en Jasmijn Janssen uit Nederland, Anders Borg uit Denemarken, de Noord-Ier Jamie Knight, Javi Sanz Aguilar uit Spanje, Szymon Skalski uit Polen en de Slowaakse freestyler Lucia Kevicka.

Hoe kan ik het bekijken?

De European Freestyle Football Championships worden gehouden op het Soccerex Football Festival en de toegang is gratis. Als je het niet naar Manchester kan komen, Goal streamt het evenement live en exclusief op Facebook HIER.

Wat gebeurt wanneer?

Het schema voor de finales:

13:00-14:00: Mannelijke Strijd (laatste 64)

14:45-14:55: Vrouwelijke Strijd (Halve finales)

15:30-15:45: Teams van twee spelers (Finales)

16:15-16:55: Mannelijke Strijd (Achtste Finales)

17.15-18:00: Mannelijke Strijd (Kwartfinales, Halve finales en Finales)

Wat is het Soccerex Football Festival?

Het Soccerex Football Festival is een feest van freestyle en straatvoetbal en de toegang is gratis. Behalve dat het de host is van de European Freestyle Football Championship, zal het festival ook de World Street Soccer Championships hosten, waarbij een aantal van de beste straatvoetbalspelers in de wereld strijden in teams van drie in een stalen kooi om gekroond te worden tot wereldkampioen! Doelpunten zijn belangrijk, maar in straatvoetbal staat de stijl van spelen voorop. Het Soccerex Football Festival is ook de thuisbasis van de Skills Zone met tal van acties, waardoor amateurs de kans krijgen om hun vaardigheden te tonen en nieuwe vaardigheden te leren als ze er zijn. Meer informatie is er te vinden op de website van het festival.

Wat zijn de regels?

De belangrijkste competitie is in de vorm van een strijd, waarbij er series zijn van één-tegen-één, waarbij elke deelnemer drie rondes van dertig seconden heeft om beter te presteren dan hun tegenstander. Een jury bestaande uit experts beoordeelt de orginaliteit, de controle en de moeilijkheid van de bewegingen die worden laten zie en alles wordt op de muziek van een live DJ gespeeld. Voor een gedetailleerde weergave van de regels, ga naar de officiële website van de Freestyle Football Competition.