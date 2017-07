OGC Nice kondigt eerbetoon aan voor Abdelhak Nouri in duel met Ajax

OGC Nice heeft een eerbetoon aan Abdelhak Nouri aangekondigd voorafgaand de wedstrijd tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League. De spelers dragen tijdens de warming-up een shirt met een speciale boodschap voor de middenvelder. Dat laat Nice weten op de officiële clubsite. Om welke tekst het precies gaat, maakt de club niet bekend.

Het duel tussen Nice en Ajax staat om 20.45 uur op de rol. Sinds het nieuws over de ernstige en blijvende hersenschade van Nouri regent het steunbetuigingen uit de voetbalwereld. Zo liet Kevin-Prince Boateng vorige week weten het hele seizoen te zullen voetballen met een shirt ter ere van Nouri, onder het wedstrijdshirt.

Ajax gaf dinsdagmiddag een nieuwe update over de situatie van Nouri. De Amsterdammers laten via de officiële kanalen weten dat de middenvelder de intensive care inmiddels heeft verlaten en verder wordt verzorgd op een afdeling die ‘medium care’ heet. Nouri wordt al enige tijd niet meer medisch in slaap gehouden en heeft inmiddels volledig zelfstandig functionerende ademhaling.