Guardiola gaat voor Mbappé: ‘Real heeft niet meer dan Man City heeft’

Manchester City hoopt Real Madrid af te troeven in de strijd om Kylian Mbappé. Volgens diverse Engelse en Franse media zijn the Citizens achter de schermen bezig met de komst van de aanvaller: algemeen directeur Ferran Soriano zou in gesprek zijn met vicevoorzitter Vadim Vasilyev van Monaco. "Real Madrid heeft niet meer dan Manchester City heeft", zegt trainer Josep Guardiola woensdag in de Engelse pers.

Volgens L'Équipe heeft Manchester City een bod van 180 miljoen uitgebracht. Hetzelfde geldt voor Real Madrid, maar via bonussen kan de deal met de Spanjaarden oplopen tot 200 miljoen euro. "Wij proberen altijd de beste spelers binnen te halen. Deze club behoort tot de top drie of top vier van Engeland en om het niveau van Real Madrid of Barcelona te bereiken, hebben we tijd nodig", geeft Guardiola aan. "Op dit moment speelt Mbappé nog altijd voor Monaco."

De oefenmeester benadrukt dat 'alles kan gebeuren' op de transfermarkt. "We houden veel spelers in de gaten. De Premier League is een aantrekkelijke competitie en de voorwaarden zijn goed", vervolgt Guardiola, die ook interesse heeft in Alexis Sánchez van Arsenal. Toch is een nieuwe aanvaller in zijn ogen geen must. "We hebben met Gabriel Jesus en Sergio Agüero twee fantastische aanvallers. We zullen zien wat er gebeurt, de markt sluit op 31 augustus. Misschien gaan we nog iets doen, misschien niet."

Door de mogelijke transfers van Mbappé en Neymar stijgen de transfersommen naar ongekende hoogten. Guardiola ziet het liever anders. "Het zijn grote sommen geld. Tien jaar geleden betaalde Real Madrid 30 miljoen euro voor Pepe en Barcelona 36 miljoen euro voor Dani Alves. In de laatste paar jaar zijn de prijzen omhooggeschoten. Ik zie het liefst dat alle clubs minder betalen, maar dit is nu eenmaal de markt", stelt de Spanjaard.

"Twee of drie jaar geleden kon ik me niet voorstellen dat een speler 100 of 120 miljoen pond zou kosten, maar het is al gebeurd en het gaat nog vaker gebeuren", verwacht de trainer, die zelf deze zomer de portemonnee trok voor onder meer drie backs: Benjamin Mendy, Kyle Walker en Danilo. "Manchester City had al zeven jaar niet meer geïnvesteerd in een back. We hadden er vier, maar zij waren 31 of 32 jaar. We besloten daarom dat de selectie jonger moest worden. Alle clubs besteden veel geld, niet alleen wij."