Neymar ontloopt boete van 56,7 miljoen euro na goed nieuws uit Brazilië

Neymar kan opgelucht ademhalen in de zaak omtrent zijn vermeende belastingfraude. De aanvaller van Barcelona is na een jarenlang proces vrijgesproken door een Braziliaanse rechter en het openbaar ministerie heeft besloten om die uitspraak niet aan te vechten. Dat maakt de vader van Neymar woensdag bekend in een statement.

Vorig jaar kreeg Neymar een boete van 56,7 miljoen euro, omdat hij tussen 2011 en 2014 tientallen miljoenen euro's aan inkomsten zou hebben verzwegen voor de Braziliaanse fiscus, toen Neymar nog voor Santos speelde. De ster van het Braziliaanse elftal tekende met succes beroep aan. "We zijn erg gelukkig met het nieuws dat de zaak omtrent belastingfraude officieel is gesloten", laat de vader van Neymar weten. "Dit bewijst dat we altijd de wet hebben gevolgd."

"In de vier jaar vol ongefundeerde beschuldigingen hebben ik, mijn gezin en onze werknemers eronder geleden op elke mogelijke manier. Maar het recht is aanwezig in ons land. Onze verdediging heeft aantijging na aantijging gepareerd, waardoor het duidelijk werd dat we voor geen cent aan belasting hebben gefraudeerd. Nu hoop ik dat we ons kunnen richten op ons werk, in de rust die we verdienen", aldus het statement.

Het goede nieuws komt middenin een roerige periode voor Neymar naar buiten. De aanvaller is verwikkeld in een transfersoap en kan voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain verkassen. "Ja, hij is een uniek talent, maar als hij naar een ander team wil om daar de absolute leider en superster te zijn... In Barcelona voetbalt hij immers samen met de beste voetballer aller tijden, Lionel Messi", gaf ploeggenoot Gerard Piqué woensdag aan.