Vilhena stellig: ‘Ik blijf lekker bij Feyenoord, heb net bijgetekend’

Fiorentina zou negen miljoen euro hebben voor de komst van Tonny Vilhena, maar de middenvelder van Feyenoord zit helemaal niet op een vertrek te wachten. Vorig seizoen verlengde hij zijn contract in De Kuip tot medio 2020 en voorlopig is hij ook daadwerkelijk van plan om in De Kuip te blijven.