Levy: ‘Dingen die nu gebeuren op de transfermarkt, zijn onhoudbaar’

Daniel Levy ziet de transferactiviteit in de Premier League afkeurend aan. De totale uitgaven van de Engelse competitie zijn deze zomer opgelopen tot 978 miljoen euro, met de transfers van onder meer Álvaro Morata (Chelsea), Romelu Lukaku (Manchester United) en Benjamin Mendy (Manchester City) als uitschieters. Tottenham Hotspur heeft nog geen enkele speler aangetrokken.

"In mijn ogen is het volledig onhoudbaar", zegt Levy, voorzitter van Tottenham, over de honderden miljoenen euro's die worden uitgegeven. "Ik weet niet of andere Premier League-clubs het daarmee eens zijn, maar de prijzen die worden betaald voor spelers in deze competitie zijn niet houdbaar. We hebben de plicht om de club op de juiste manier te managen. Als je tweehonderd miljoen pond meer uitgeeft dan je binnenhaalt, dan ga je dat uiteindelijk merken. Dat kun je niet blijven doen."

Tottenham liet Kyle Walker, Nabil Bentaleb, Clinton N'Jie en Federico Fazio deze zomer vertrekken voor in totaal tachtig miljoen euro. Het geld dat wordt binnengehaald, heeft andere bestemmingen dan het binnenhalen van vervangers. "Wij hebben veel geld geïnvesteerd in de faciliteiten bij de club, om groei om de lange termijn te bewerkstelligen. We hebben een van 's werelds beste trainingscomplexen en daar hebben we meer dan honderd miljoen pond in gestoken. Nu investeren we in het stadion. Dat is fundamenteel, want meer supporters resulteert in meer inkomsten. Dat is duurzame business."

Bovendien geeft Tottenham de voorkeur aan eigen jeugdspelers, zegt Levy in de Engelse media. Trainer Mauricio Pochettino heeft een 'rotsvast vertrouwen' in de jeugd. "Tenzij we een speler kunnen vinden die echt een verschil maakt, geven we liever iemand uit onze jeugdopleiding de kans. Als we onze eigen spelers ontwikkelen, hoeven we niet twintig, dertig of veertig miljoen pond voor een speler te betalen. Die jongens hebben bovendien een binding met de club en dat zien de fans graag. Die passie zien ze graag. Daarom houden ze van Harry Kane en zingen ze dat hij een van ons is."