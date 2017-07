Raiola noemt bizarre transfersom Neymar ‘een schadevergoeding’

De kans bestaat dat het transferrecord van Paul Pogba, die vorig jaar voor 105 miljoen euro werd overgenomen door Manchester United van Juventus, wordt verbroken. Neymar staat naar verluidt voor een overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain en zou de Franse grootmacht een transfersom van 222 miljoen euro gaan kosten. Een gigantisch bedrag, dat volgens zaakwaarnemer Mino Raiola niet meer is dan een ‘schadevergoeding’.

Buiten de transfersom om moet PSG ook diep in de buidel tasten voor tekengeld, salaris en belastingen. "Het is geen transfersom, maar een schadevergoeding", Raiola tegenover Voetbal International. "Barcelona heeft 80 miljoen uitgegeven om Neymar in te lijven. Omdat ze zijn vader 45 miljoen hebben betaald, is er een boete van de fiscus van 80 miljoen bovenop gekomen. Dat is al 160 miljoen. Tel daar een jaarsalaris van 20 miljoen bij en dan kom je al boven de 200 miljoen uit. Die kosten willen ze terugverdienen.”

Om liefst 222 miljoen euro aan één speler uit te geven, vindt Marcel Brands, technisch manager van PSV, veel te ver gaan. "Als het boven regent, druppelt het beneden ook. Ergens wordt dat geld geherinvesteerd. Maar in principe slaat zo'n bedrag natuurlijk nergens op, al zal de sjeik er niet van wakker liggen", stelt Brands. "Je ziet zoveel gekkigheid tegenwoordig: Manchester City dat voor de twééde rechtsback dertig miljoen neertelt. Zoveel kost de hele selectie van PSV. Zolang deze eigenaren onderdeel zijn van het voetbal, zullen records gebroken blijven worden."