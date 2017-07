‘Denswil kan zich woensdagavond bewijzen; Ajax strijkt 1,4 miljoen euro op’

Stefano Denswil staat bovenaan de lijst van Hamburger SV, zo meldt BILD woensdagochtend. De verdediger treedt woensdagavond met Club Brugge aan tegen Medipol Basaksehir in de derde voorronde van de Champions League en als Denswil een goede indruk achterlaat, zou de transfer naar HSV weleens in een stroomversnelling kunnen komen.

Sportief directeur Jens Todt van HSV overweegt woensdag nog op het vliegtuig te stappen om Denswil in actie te zien. De gevallen grootmacht zoekt al geruime tijd naar een nieuwe centrale verdediger. Trainer Markus Gisdol heeft enkel de beschikking over Kyriakos Papadopoulos, Mergim Mavraj en Bjarne Thoelke in het centrum van de achterhoede. Denswil wordt gezien als topkandidaat om het trio aan te vullen. Anderhalve week geleden schreef BILD ook al over de interesse; de krant gaat uit van een transfersom van zeven miljoen euro.

Als de 24-jarige Denswil de overstap maakt, dan neemt hij na twee seizoenen en 93 officiële wedstrijden afscheid van Club Brugge, ondanks een contract tot medio 2020. De voormalig jeugdinternational, die onlangs nog in verband werd gebracht met het Crystal Palace van Frank de Boer, kan Ajax een interessant bedrag opleveren. De Amsterdammers bedongen immers een doorverkooppercentage van twintig procent en als Denswil voor zeven miljoen transfereert, kunnen de Amsterdammers 1,4 miljoen euro bijschrijven.