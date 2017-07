L'Équipe: Transfersom Mbappé kan oplopen tot 200 miljoen euro

AS Monaco ontkende de berichtgeving dinsdag, maar in navolging van Marca maakt ook L'Équipe woensdag melding van een akkoord met Real Madrid over Kylian Mbappé. Volgens de Franse sportkrant valt de transfersom echter nóg hoger uit dan gedacht. Waar de Madrileense krant repte over een vast bedrag van 150 of 160 miljoen euro dat via bonussen kon oplopen tot 180 miljoen, gaat L'Équipe uit van 180 miljoen plus 20 miljoen euro.

Men voegt daaraan toe dat Manchester City op de achtergrond een poging doet om tussenbeide te komen. De Engelsen zouden zich hebben gemeld met een bod van 180 miljoen euro, wat minder is dan de totale som die een deal van Real Madrid zou kunnen opleveren. De berichtgeving over de interesse van Manchester City kwam dinsdag ook al naar buiten via de Daily Mirror: de krant claimde dat algemeen directeur Ferran Soriano namens de club in gesprek is met vicevoorzitter Vadim Vasilyev van Monaco. Eerder deze zomer kwamen Bernardo Silva en Benjamin Mendy al over van de Ligue 1-kampioen.

De afgelopen weken sprak Monaco publiekelijk de intentie uit om het contract van Mbappé te verlengen, maar volgens L'Équipe denkt de club daar achter de schermen anders over. Monaco denkt dat Mbappé op dit moment het hoogst mogelijke bedrag in het laatje kan brengen en dus geniet een verkoop de voorkeur. Er zijn deze zomer zes opties voor Mbappé, zo schrijft L'Équipe. Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Barcelona en Arsenal worden genoemd als kandidaten om de achttienjarige spits over te nemen, maar vanwege het vermeende akkoord heeft de winnaar van de Champions League van vorig seizoen de beste papieren.

Mbappé, die nog twee jaar vastligt bij de Monegasken, brak vorig seizoen definitief door op het grootste podium en speelde zich in de kijker bij de grootste clubs uit Europa. De Frans international staat bovenaan het lijstje van clubs zoals Arsenal en Paris Saint-Germain, maar nu lijkt hij dus te verkassen naar Spanje. Hij kwam in 44 officiële wedstrijden tot 26 doelpunten bij Monaco en maakte met name indruk in de Champions League, waarin hij 6 keer scoorde in 9 optredens.