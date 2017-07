Piqué licht Neymar-bericht toe: ‘Het was geen officiële mededeling’

Gerard Piqué leek afgelopen maandag een einde aan de geruchten over een eventuele transfer van Neymar van Barcelona naar Paris Saint-Germain. De Spaanse verdediger plaatste een foto op sociale media van zichzelf met Neymar met daarbij de tekst: ‘Hij blijft’. Op een persconferentie heeft Piqué in de nacht van dinsdag op woensdag echter aangegeven dat het helemaal niet zeker is dat de Braziliaan in Camp Nou blijft. Hij zou een vertrek van Neymar naar Parijs zelfs begrijpen.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Juventus op de International Champions Cup, lichtte Piqué zijn bericht op Instagram toe. “Dat was gebaseerd op mijn persoonlijke mening. Ik hoop dat Neymar blijft, maar het was dus geen officiële mededeling. Het is aan Neymar zelf om een beslissing te nemen en die wereldkundig te maken. Het enige wat ik eraan kan toevoegen is dat hij volwassen genoeg is om dat besluit te maken, ook al is hij nog steeds maar 25 jaar oud.”

Piqué denkt niet dat een transfer uitgesloten moet worden. Hij zou er zelfs begrip voor hebben wanneer Neymar voor 222 miljoen euro de overstap maakt naar PSG. “Ja, hij is een uniek talent, maar als hij naar een ander team wil om daar de absolute leider en superster te zijn... In Barcelona voetbalt hij immers samen met de beste voetballer aller tijden, Leo Messi.”