Veltman wil afrekenen met ‘uitsyndroom’: ‘Thuis een twaalfde man’

Ajax imponeerde vorig seizoen in Europa. Onder leiding van trainer Peter Bosz werd de finale van de Europa League bereikt. In dat toernooi was Ajax met name in eigen huis ijzersterk, terwijl de Amsterdammers het in de uitwedstrijden erg zwaar hadden. Thuis werd er gewonnen van Legia Warschau, FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon, maar uit werd geen enkel duel in winst omgezet. Aanvoerder Joël Veltman hoopt dat het woensdagavond in Frankrijk tegen OGC Nice anders verloopt.

“Daar heb ik vanmiddag nog over zitten nadenken”, zegt de rechtsback tegenover De Telegraaf. “Thuis voelt het alsof we een twaalfde man hebben, maar uit gaat het publiek van de tegenstander er ook achter staan. Daardoor kregen we het vaak lastig. Ik heb er met andere jongens over gesproken en ik denk echt dat we van afgelopen jaar hebben geleerd.”

Nice, de nummer drie van Frankrijk van vorig seizoen, zal een taaie tegenstander worden voor Ajax. Marcel Keizer sprak zelfs van de moeilijkst denkbare opponent.”Ik denk dat wij best wel een groot spelaandeel kunnen hebben als we ons eigen niveau halen. Maar Nice kan vanuit de omschakeling heel sterk voor de dag komen. Binnen drie, vier passes willen ze aan de andere kant zijn. Dus wij zullen moeten zorgen dat we de restverdediging goed voor elkaar hebben. Anders lopen we tegen counters aan”, zei de coach dinsdagavond op de persconferentie.

De Ajax-trainer is onder de indruk van de tegenstander in de derde voorronde van de Champions League. “Ze zijn niet voor niets derde geworden achter AS Monaco en Paris Saint-Germain, in een heel sterke competitie. Ze hadden tien punten meer dan nummer vier Olympique Lyon en die ploeg kennen we nog van de halve finale van vorig jaar in de Europa League.”