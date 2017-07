Strootman overschaduwt sterke invalbeurt Janssen in New Jersey

In een enerverend duel tussen Tottenham Hotspur en AS Roma hebben de Italianen aan het langste eind getrokken. Lang keek Tottenham tegen een achterstand aan, maar de invalbeurt van Vincent Janssen maakte veel goed. Met twee assists was het echer een andere Nederlander, Kevin Strootman, die het grote verschil maakte bij Roma en de 2-3 overwinning mocht vieren.

In New Jersey werd het een wedstrijd waarin Strootman een belangrijke rol opeiste. Nog in de eerste helft was de aanvoerder van Roma belangrijk bij de 0-2, welke werd ingeleid door een slechte breedtepass van Toby Alderweireld. Strootman was er vlug van door in de omschakeling en leverde een scherpe voorzet af, welke slecht werd weggewerkt door Kevin Wimmer. Cengiz Under schoot in de rebound raakt. Even daarvoor had Diego Perotti Roma al vanaf elf meter op voorsprong geschoten. Hij liet doelman Michel Vorm kansloos. Daarna lieten Harry Kane, Dele Alli en Mousa Dembélé kansen onbenut.

De 0-2 tussenstand bleef lang op het scorebord staan, ondanks de aanvalsdrang van Tottenham. Twintig minuten voor tijd kwam Janssen binnen de lijnen en hij maakte het verschil bij de Spurs. Met nog officieel maar drie minuten op de klok belandde een schot van de Oranje-international tegen de paal en was het Harry Winks die vanuit de scrimmage de aansluitingstreffer binnen schoot. De Engelsen zetten door en kwamen in de eerste minuut van de blessuretijd op gelijke hoogte. Georges-Kévin N'Koudou kwam vanaf de rechterflank goed door en leverde een prima voorzet af. Janssen kwam naar de eerste paal en schoot knap raak.

Janssen leek de eindstand op 2-2 te bepalen, maar daar dacht Strootman anders over. Waar iedereen bij Tottenham nog aan het nagenieten was van de gelijkmaker, was het Strootman die een perfecte voorzet afleverde op Marco Tumminello, die de bal tegen de touwen gleed. Daarbij ontdeed hij zich van verdediger Wimmer, die naar de grond ging door toedoen van de doelpuntenmaker. Het ontging de arbitrage, waardoor Roma zich de winnaar mocht noemen.