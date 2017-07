‘City in vergevorderde gesprekken met Monaco over Mbappé’

Manchester City is in vergevorderde gesprekken met AS Monaco over een transfer van Kylian Mbappé. Dat meldden diverse Engelse media dinsdagavond. De kapitaalkrachtige Engelse topclub hoopt zodoende de Franse tiener voor de neus van Real Madrid weg te kapen, dat volgens Marca akkoord zou zijn met Monaco over een transfersom van 180 miljoen euro. Ook Manchester City is bereid om diep in de buidel te tasten voor de Frans international.

The Citizens gaven deze zomer al 243 miljoen euro uit aan nieuwe spelers en zijn nog niet uitgewinkeld. De Daily Mirror meldt dat het voor de club geen probleem is om het totaalbedrag deze zomer op te laten lopen naar bijna vierhonderd miljoen euro. Ferran Soriano zou namens City in gesprek zijn met Vadim Vasilyev, vice-voorzitter van Monaco, om Mbappé naar het Etihad Stadium te halen. Real Madrid is naar verluidt echter in pole-position voor de Franse tienerster met een bod dat ver over de 105 miljoen euro van Paul Pogba, die vorig jaar door Manchester United de duurste speler ooit werd gemaakt, heen gaat.

Manchester City deed eerder deze zomer al tot twee keer toe succesvol zaken met Monaco, door Bernardo Silva en Benjamin Mendy aan te trekken. Met de komst van Mbappé wil City de ‘hattrick’ volmaken. Volgens Goal heeft City de indruk dat Real Madrid eerst af moet zien te komen van een grote naam, voordat het Mbappé aan kan trekken. Gareth Bale zou daarom naar Manchester United moeten verhuizen. De Koninklijke heeft daarentegen wel hard een aanvallende versterking nodig na het vertrek van James Rodríguez naar Bayern München en de transfer van Álvaro Morata naar Chelsea.

Mocht City zich daadwerkelijk weten te versterken met Mbappé, dan lijken de dagen van Sergio Agüero in Manchester geteld. De Argentijn was vorig seizoen onder manager Josep Guardiola niet meer zeker van een basisplaats en zal met de komst van Mbappé nog verder naar de achtergrond worden verdreven. Desondanks liet Guardiola reeds weten dat Agüero deze zomer niet verkocht wordt.