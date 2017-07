‘Ajax blijft sterkhouder in onzekerheid houden over sportieve toekomst’

De sportieve toekomst van Nick Viergever is momenteel in het ongewisse. De 27-jarige centrumverdediger zou open staan voor een langer verblijf bij Ajax, maar zijn medio volgend jaar aflopende contract is voorlopig nog altijd niet verlengd door de clubleiding van de Amsterdammers. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat Viergever volgend seizoen nog speler van Ajax is.

Freek Jansen, Ajax-watcher voor Voetbal International, schrijft dat Viergever graag een nieuwe verbintenis wil tekenen, maar dat 'dat voor de club niet aan de orde is'. De houding van Ajax mag opvallend genoemd worden, daar de Europa League-finalist van afgelopen seizoen vorige week nog een transfer van Viergever naar Bayer Leverkusen blokkeerde. "Nick blijft dit seizoen bij Ajax. Hij is met zijn ervaring belangrijk en dus niet te koop", reageerde directeur spelersbeleid Marc Overmars toen tegenover De Telegraaf.

Viergever staat sinds de zomer van 2014 op de loonlijst bij Ajax, dat hem destijds voor een bedrag van twee miljoen euro oppikte bij AZ. De drievoudig Oranje-international kende een moeizame start in Amsterdam en was in zijn tweede seizoen zelfs voornamelijk invaller, maar de afgelopen voetbaljaargang wist hij zich te herpakken. Viergever was een sterkhouder in de succesformatie van Peter Bosz, maar de clubleiding van Ajax lijkt dus niet volledig overtuigd te zijn van de stopper.

Naast Viergever hoeft ook Mitchell Dijks niet te rekenen op een zomerse transfer, ondanks het feit dat ook hij niet in aanmerking komt voor een nieuwe verbintenis. "Maar ook hij moet Ajax trouw blijven", vervolgt Jansen. "Het zorgt voor vraagtekens, voor een beeld van een club die op de transfermarkt zoekt naar het onmogelijke. En aan het einde van de rit vaak weer terug bij af is. Natuurlijk is veel geld uitgeven voor een linksback een risico, en met Viergever en Sinkgraven heeft Ajax twee goede opties, maar de zwalkende houding richting Dijks geeft tevens een inkijkje in het nieuwe beleid. Was het voorheen nog óf bijtekenen óf vertrekken, spelers met een nog eenjarige verbintenis hebben nu opeens weer een andere status."