Zweden verliest van Italië en treft Oranje Leeuwinnen in Doetinchem

In de kwartfinale van het EK nemen de Oranje Leeuwinnen het zaterdag in Doetinchem op tegen Zweden. Dinsdag verloor het land in Groep B met 2-3 tegen Italië, dat al uitgeschakeld was voor de volgende ronde. De ploeg van bondscoach Pia Sundhage eindigt met vier punten achter groepswinnaar Duitsland, dat dinsdag in Utrecht met 0-2 van Rusland won.

Topfavoriet Duitsland krijgt in de kwartfinales in Rotterdam te maken met Denemarken, dat als tweede eindigde achter Nederland in Groep A. Voor Nederland wordt het een zware klus om de halve finales te bereiken. Zweden is een sterk voetballand en stond vorig jaar nog in de finale van de Olympische Spelen, waarin verloren werd van Duitsland.

Oud-international Manon Melis vergelijkt Zweden met het Portugal van de mannen. “Dus heel erg op het resultaat spelen. Tactisch de boel goed neer zitten. Weinig tegen krijgen en soms toeslaan. Dat kan dus ook erg succesvol zijn”, citeert het Algemeen Dagblad.