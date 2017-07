Gündogan tipt ‘erg fysiek’ Man United: ‘Ze ogen sterker dan vorig jaar’

Ilkay Gündogan hoopt komend seizoen met Manchester City een gooi te doen naar de Engelse landstitel, nadat the Citizens de afgelopen voetbaljaargang als derde eindigden in de Premier League. Chelsea lijkt als titelverdediger de te kloppen ploeg, maar de Duitse middenvelder verwacht dat ook Manchester United een rol van betekenis zal spelen in de titelrace.

United eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende zesde plaats en keek aan het einde van de rit tegen een achterstand van liefst 24 punten op landskampioen Chelsea aan. Toch houdt Gündogan serieus rekening met het elftal van José Mourinho. "United heeft er goed aan gedaan Romelu Lukaku aan te trekken. Ze hebben een goede, jonge ploeg", zegt hij in gesprek met ESPN over de stadsgenoot. "Ze zijn sterk, erg fysiek. Ze ogen sterker dan vorig jaar."

Gündogan, die door blessureleed tot slechts tien competitiewedstrijden kwam in zijn debuutjaar, noemt verder ook Chelsea en Liverpool als kanshebbers. "Het is duidelijk wie de grote ploegen zijn in Engeland en welke ploegen zullen meedoen om de titel", vervolgt hij. De spelverdeler sluit een verrassing echter niet uit en wijst daarbij naar Leicester City, dat in het seizoen 2015/16 het onmogelijke presteerde door beslag te leggen op de landstitel. "Misschien zal het komend jaar een ander team zijn, of wellicht zelfs Leicester opnieuw. Je weet het maar nooit."