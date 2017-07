VIDEO - Chelsea schrikt te laat wakker tegen Bayern in doelpuntrijk duel

In kader van de International Champions Cup stonden dinsdag Chelsea en Bayern München tegenover elkaar in Singapore. De Duitse grootmacht kwam uitstekend uit de startblokken en zette the Blues nog in de eerste helft op een 0-3 achterstand. Op slag van rust deed Marcos Alonso nog wat terug, maar in het tweede bedrijf kwam de ploeg van Antonio Conte niet verder dan 2-3.