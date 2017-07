‘Jorge Mendes op Sardinië in gesprek over Sanches, Falcao en Diego Costa’

Marco Fassone en Massimiliano Mirabelli spraken dinsdagavond namens AC Milan in Porto Cervo op Sardinië met zaakwaarnemer Jorge Mendes. De bestuurders van de club bespraken met de wereldberoemde agent potentiële transfers van Diego Costa, Radamel Falcao en Renato Sanches.

De interesse van Milan in Sanches is geen geheim meer en de Portugese middenvelder liet zich dinsdag al uit over een eventuele overstap. Hij is ontevreden over zijn speelminuten van vorig seizoen en verwacht in San Siro een betere kans te maken op een basisplaats. Sky Italia meldt dat een akkoord met Bayern München echter ver weg is.

Milan zoekt naar een spits en heeft een oogje op Diego Costa. De Spaans international mag weg bij Chelsea en keert zelf graag terug naar Atlético Madrid, maar kan daar door een transferverbod pas in januari terecht. Hij kan derhalve een halfjaar ergens anders spelen, voordat hij terugkeert naar Spanje. Ook Falcao is een optie voor Milan, maar de Colombiaan verlengde vorige maand nog bij AS Monaco. Pierre-Emerick Aubameyang en Andrea Belotti staan ook op het lijstje van Milan, al zijn dat bijzonder dure opties.