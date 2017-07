Mourinho sneert: ‘Bepaalde clubs creëren een vreemde, ongecontroleerde markt’

José Mourinho heeft dinsdag zijn zorgen uitgesproken over de inflatie op de transfermarkt. De manager van Manchester United kan begrip opbrengen voor de ambitie van clubs in de internationale top, maar de bedragen die tegenwoordig gemoeid zijn met bepaalde transfers frustreren de Portugees.

De woorden van Mourinho komen op dag dat Marca meldt dat Real Madrid voor 180 miljoen euro overeenstemming heeft bereikt met AS Monaco over de overgang van Kylian Mbappe naar de Spaanse hoofdstad. "Elke club haalt goede spelers en elke club investeert in goede spelers. Bepaalde clubs betalen echter te veel geld voor spelers, waarmee ze een vreemde, ongecontroleerde markt creëren. Dat is de realiteit", zegt de oefenmeester in een interview met de BBC.

Overigens heeft Mourinho zich met Manchester United ook niet onbetuigd gelaten op de transfermarkt deze zomer. De Engelse grootmacht trok in totaal al 120 miljoen euro uit voor de komst van Romelu Lukaku en Victor Lindelöf. "Ik denk dat we er dit seizoen beter voorstaan dan afgelopen jaar", vervolgt hij.

Mourinho hoopt in zijn tweede voetbaljaargang op Old Trafford dan ook met zijn ploeg een rol van betekenis te kunnen spelen in de Engelse titelrace. "We staan echter tegenover geweldige teams, die bovendien allemaal flink hebben geïnvesteerd. Ik geloof echter in onze groep. Ik vertrouw mijn jongens en we gaan er komend seizoen voor."