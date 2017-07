‘Imperfecte’ Payet krijgt trap na van West Ham: ‘Wisten dat hij wat mankeerde’

Dimitri Payet maakte in 2015 voor vijftien miljoen euro de overstap van Olympique Marseille naar West Ham United en anderhalf jaar later bewandelde hij de omgekeerde weg voor bijna dertig miljoen. David Sullivan, bestuurslid van the Hammers, geeft tegenover talkSPORT een trap na aan de Frans international en zegt aan dat de club in 2015 wist dat het een troublemaker in huis haalde.

"We wisten dat er iets mankeerde aan Dimitri, dat is ook waarom we hem hebben gekregen voor vijftien miljoen", aldus Sullivan. "Het was een fantastische aankoop. We realiseerden ons dat we een imperfect persoon binnenhaalden. Dat is ook waarom hij nooit zijn volle potentie heeft bereikt en ook waarom grote clubs de gok niet durfden te nemen."

Payet vertrok via de achterdeur bij West Ham. Hij zette na het EK in Frankrijk in op een transfer, terwijl de club niet van hem af wilde. "Maar ik moet ook toegeven dat hij ons fantastisch van dienst was", stelt Sullivan. "Hij heeft ons achttien geweldige maanden gebracht, met name de eerste twaalf maanden waren geweldig. We wilden hem niet laten gaan, maar we kregen twee keer zoveel dan wat we voor hem betaald hebben. Je moet toegeven dat dat goed onderhandeld is..."

"Het is niet wat we wilden, als West Ham zijnde, maar soms moet je wel verkopen. We zouden hem niet verkopen, alleen als het echt moest. We hadden bespreking na bespreking met hem: hij wilde weg en de manager (Slaven Bilic, red) wilde hem weg hebben. Hij wilde niet een ontevreden iemand in de selectie. Persoonlijk had ik hem nog zes maanden gehouden en hem een slechte tijd bezorgd, maar je moet de manager altijd bijstaan."