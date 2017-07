Lille betaalt veertien miljoen aan Santos: ‘We verwachten veel van hem’

OSC Lille heeft zichzelf verzekerd van de diensten van Thiago Maia, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De twintigjarige verdedigende middenvelder komt over van het Braziliaanse Santos en wordt ploeggenoot van onder meer Anwar El Ghazi. Maia heeft tot medio 2022 bij de Franse club getekend. Bij zijn presentatie geeft hij aan trots te zijn met deze nieuwe stap in zijn carrière.

Volgens eerdere berichtgeving van L’Équipe wordt er vanuit Frankrijk veertien miljoen euro overgemaakt naar Santos voor de linkspoot. Dit seizoen kwam Maia in zeventien speelrondes in de Braziliaanse competitie, dat nu nog aan de gang is, twaalf keer in actie voor Santos. De club staat momenteel op de derde plek in Brazilië.

Marc Ingla, algemeen directeur van Lille, laat op de clubsite weten blij te zijn met de transfer: "We zijn heel blij dat Thiago bij Lille is gekomen, een speler die we al lange tijd volgen. Ook al is hij nog maar twintig jaar, hij is een fantastische speler en een van de beste in de Braziliaanse competitie. We verwachten veel van hem en we hopen dat hij het team nog meer kan helpen om de juiste richting op te varen."

OSC Lille heeft zich versterkt met Thiago Maia, die voor 14 miljoen euro overkomt van Santos.

Maia kan zijn geluk niet op, nu hij bij de Fransen onder contract staat: "Ik heb sinds klein af aan hard gewerkt om de droom te kunnen realiseren om te komen voetballen in Europa. Ik ben zo blij en heb deze kans met beide handen aangegrepen. Ik heb veel met mijn familie gepraat en ik kwam tot het besluit dat Lille de beste plek is om te leren, te verbeteren en progressie te maken. Ik ben trots om vandaag in Lille te zijn."

Maia, die ook werd gevolgd door onder meer Zenit Sint-Petersburg, Manchester United, Liverpool, AS Monaco, Schalke 04 en Napoli, vertelde in februari van dit jaar nog dat een andere Franse club zijn absolute voorkeur geniet, namelijk Paris Saint-Germain. "Als ik de kans zou krijgen om naar Europa te gaan, wil ik naar PSG. Iedereen heeft zijn eigen droom, maar ik houd van hun manier van spelen", aldus de Braziliaan destijds.