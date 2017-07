‘Ik denk dat we de knop om kunnen zetten, maar dat zal morgen blijken’

Na een voor Ajax dramatisch verlopen voorbereiding, waarin de trieste gebeurtenissen rondom Abdelhak Nouri centraal stonden, moet de ploeg van trainer Marcel Keizer woensdagavond serieus aan de bak. In de derde voorronde van de Champions League is OGC Nice de tegenstander. In aanloop naar de dubbele ontmoeting met de nummer drie van de Ligue 1 van vorig seizoen, is aanvoerder Joël Veltman ervan overtuigd dat hij en zijn ploeggenoten de knop hebben omgezet.

Nadat Nouri met ernstige en blijvende hersenschade in het ziekenhuis belandde, heeft Ajax nog een aantal oefenwedstrijden gespeeld achter gesloten deuren. Ruim twee weken later moet de knop om, want een goed resultaat is noodzakelijk om in de race te blijven voor kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. “Ik denk dat we de knop om kunnen zetten, maar dat zal morgen blijken”, zei Keizer dinsdagavond op de persconferentie in Frankrijk”

De opvolger van Peter Bosz beaamt dat de selectie het nog altijd moeilijk heeft met wat er met Nouri is gebeurd. “Wij hebben het elke dag over Appie. Het is heel ernstig wat er met hem is gebeurd. Daar hebben we allemaal veel moeite mee”, aldus Keizer, die bevestigde dat hij en zijn spelers veel met elkaar hebben gesproken over wat er is gebeurd. “Ik heb wel gesproken met ervaringsdeskundigen, maar de gesprekken met spelers hebben we zelf gedaan. We hebben geprobeerd veel steun aan de familie Nouri te geven. Dat is gelukt, maar we kregen ook veel steun van de familie terug.”

Veltman, die de aanvoerdersband heeft overgenomen van de vertrokken Davy Klaassen, vindt dat Ajax de knop heeft omgezet. “Zeker laatste dagen zie je dat er weer honderd procent strijd wordt geleverd”, klinkt het. En dat is nodig ook, want Nice is een sterke tegenstander, weet ook Keizer. “De Franse competitie staat hoger aangeschreven dan Nederlandse. De derde plek van Nice geeft aan dat het een goede ploeg is.” De trainer verwacht dat Ajax veel de bal zal hebben en wanneer het normale niveau bereikt wordt, er voldoende kansen zullen volgen. “Maar het is oppassen voor de omschakeling. Wij hebben een redelijk jong team, enorm talentvol. Het zal 50/50 zijn. Het kunnen 2 mooie wedstrijden worden.”