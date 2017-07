Bayern-aankoop van 35 miljoen wil weg: ‘Speelkans groter in Milaan’

Renato Sanches wordt al weken in verband gebracht met een vertrek bij Bayern München, maar de negentienjarige Portugees zelf heeft zich amper laten horen in het geruchtengeweld. In gesprek met BILD praat Sanches echter vrijuit en zegt hij dat AC Milan, dat naar verluidt zeer geïnteresseerd is in de middenvelder, een goede optie zou zijn om zijn carrière te vervolgen.

"AC Milan is een interessante optie", stelt Sanches. "Als de gelegenheid zich voordoet en de clubs kunnen het eens worden, zou ik die stap willen maken. Ik ben nu met de club in China, maar daarna zullen we samen in München tot een oplossing moeten komen. Ik ben jong, ik wil en moet veel spelen. Ik denk dat die kans groter is in Milaan dan in München."

Sanches werd vorig jaar door Bayern voor minimaal 35 miljoen euro weggeplukt bij Benfica, maar de middenvelder kende een moeizaam debuutjaar in Duitsland. Carlo Ancelotti maakte in de Bundesliga slechts zeventienmaal gebruik van de dertienvoudig international. "Persoonlijk ben ik niet tevreden over mijn eerste jaar hier in München. Ik wil meer spelen. Dat is de reden waarom ik naar een club wil die me meer speeltijd kan geven", aldus Sanches.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft in een eerder stadium al aangegeven dat Sanches bij het juiste bedrag weg mag: "Als clubs interesse hebben in een speler van Bayern, dan moeten ze bereid zijn om veel geld op tafel te leggen en ik denk niet dat Milan bereid is om te voldoen aan onze eisen. Een bod van 48 miljoen euro op Renato zouden wij zeker niet slecht vinden..."