Van de Beek: ‘Ik kan het nog niet, ben ook te emotioneel om erover te praten’

Hoewel de confrontatie met OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League woensdag op het programma staat, zijn veel mensen bij Ajax nog altijd in gedachten bij Abdelhak Nouri. Dinsdag meldde de club dat de middenvelder de intensive care heeft verlaten en een volledig zelfstandig functionerende ademhaling heeft. Donny van de Beek, die al sinds zijn tiende samenspeelde met Nouri, is nog steeds diep bedroefd.

Bij Nouri is blijvende en ernstige hersenschade geconstateerd en dat kan zijn vriend nog nauwelijks bevatten. "Het doet pijn, veel pijn", zegt Van de Beek in gesprek met Voetbal International. "Appie is voor mij meer dan een ploeggenoot, hij is al zo lang een vriend. Niet alleen van mij, maar van onze familie. En andersom ook. Ik kan er daarom ook niets meer over zeggen. Het raakt me diep, ik ben er te geëmotioneerd van en die emoties moet ik nog een plek geven. Dat heeft tijd nodig."

"Pfff, niet te bevatten", vervolgt de middenvelder. "Enorm pijnlijk en ik zal het allemaal moeten verwerken. In de afgelopen weken willen veel mensen van de media, tot Marokkaanse zenders aan toe, weten wat ik voel en vind. Maar ik kan het nog niet, ben ook te emotioneel om erover te praten, zit nog midden in het verwerkingsproces. Geen idee hoe lang dat zal duren."