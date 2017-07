Cambuur zorgt voor drieklapper met komst Smeets, Rosheuvel en Belg

SC Cambuur heeft zich dinsdag versterkt met drie nieuwe spelers, zo meldt de club via de officiële kanalen. Bryan Smeets, Darren Rosheuvel en Mathias Schils hebben allemaal getekend bij de Friese Jupiler League-club.

Bryan Smeets komt over van De Graafschap. In het seizoen 2009/10 maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal voor MVV, waarna hij in de zomer van 2015 de overstap maakte naar De Graafschap. Hij heeft zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen. Eerst zou Smeets nog voor een avontuur bij Blackpool FC gaan, maar nu heeft hij zich verbonden aan de Friezen.

Daarnaast komt ook Darren Rosheuvel de manschappen van Marinus Dijkhuizen versterken. De voormalig jeugdinternational komt over van FC Utrecht, waar hij in de afgelopen jaren minuten maakte in de Eredivisie en Jupiler League. De 23-jarige Rosheuvel komt voor één seizoen naar Leeuwarden, met een optie voor nog een seizoen.

Technisch manager en trainer van FC Utrecht Erik ten Hag is blij voor Rosheuvel, zo laat hij weten via de clubsite: "Darren heeft een belangrijke rol in het teamproces van de kleedkamer gespeeld. Hij is echter op het punt gekomen in zijn loopbaan, waarop het belangrijk is structureel speelminuten te maken. In Utrecht is veel concurrentie op zijn positie, bij Cambuur zal de kans op speeltijd groter zijn. Darren wil dan ook vol voor zijn kans in Friesland gaan."

De derde versterking van Cambuur is Belgische middenvelder Mathias Schils. In de afgelopen twee seizoen kwam de creatieve middenvelder uit voor Lommel United op het tweede niveau van België. Eerder speelde hij vier jaar lang voor VV Sint-Truiden. Schils heeft een contract getekend voor de komende twee seizoenen, met een optie voor nog een seizoen.