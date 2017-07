‘Deal van 222 miljoen euro aan het einde van de week afgerond’

De geruchten dat Neymar naar Paris Saint-Germain gaat verkassen blijven de ronde doen. Dinsdagmiddag meldt RMC dat de recorddeal van 222 miljoen euro aan het einde van deze week beklonken gaat worden. De aanvaller van Barcelona zou namelijk een boegbeeld willen worden van een topclub en kan dat niet realiseren bij de Spaanse grootmacht, waar hij steevast Lionel Messi voor zich moet dulden.

Jonatan MacHardy van RMC meldt dat de overeenkomst tussen de twee clubs binnenkort honderd procent definitief is. De laatste twee pijnpunten in de onderhandelingen: de portretrechten van Neymar en de waakzaamheid van PSG aangaande Financial Fair Play. MacHardy is overigens de journalist die het hele geruchtencircus omtrent Neymar richting PSG naar buiten bracht. Naast het bericht van RMC zijn er nog meer aanwijzingen dat Neymar daadwerkelijk gaat veranderen van werkgever.

Globo Esporte meldt namelijk dat Dani Alves Manchester City en Josep Guardiola links heeft laten liggen en voor PSG heeft gekozen, omdat Neymar hem had verteld dat hij ook naar Parijs gaat verkassen. Daarnaast stelt het medium dat de Braziliaanse sterspeler helemaal niet op de hoogte was van het Twitter-bericht van Gérard Piqué, die met de woorden Se queda stelde dat Neymar zou blijven bij Barça. Dat bericht kon uiteindelijk volgens het medium niet op goedkeuring van de dribbelaar rekenen.