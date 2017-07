Voormalig Vitessenaar verlengt bij Chelsea en wordt verhuurd aan promovendus

Isaiah Brown heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot medio 2021, zo meldt de Londense club dinsdag via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller met Vitesse-verleden wordt wederom verhuurd, ditmaal aan promovendus Brighton & Hove Albion.

Brown kwam in het seizoen 2015/16 22 competitiewedstrijden in actie voor Vitesse. Afgelopen zomer keerde hij terug naar the Blues, maar al snel werd duidelijk dat hij niet in de plannen van manager Antonio Conte zou voorkomen. Daarna is Brown nog tweemaal verhuurd, namelijk aan Rotherham United en Huddersfield Town, waar hij respectievelijk twintig en achttien competitieduels speelde.

Brown was in 2015 nog aanvoerder van Chelsea Onder-19, waarmee hij de UEFA Youth League wist te winnen. Niet lang daarna maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Chelsea. Manager Chris Hughton van Brighton & Hove Albion is verheugd met de komst van Brown, zo laat hij blijken op de clubsite: "Zijn ontwikkeling en zijn succesvolle seizoen in de Championship vorig jaar maakt hem tot de speler die hij nu is. Hij is een speler met veel potentie en zal een andere dimensie aan onze aanval gaan geven."