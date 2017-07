‘Ik heb bij Feyenoord aangegeven dat ik na wil denken als er iets moois komt’

Miquel Nelom staat nog tot volgend jaar zomer onder contract bij Feyenoord, maar de vraag is of hij komend seizoen een basisplek kan veroveren bij de Rotterdammers. De linksback was vorig seizoen al geen vaste waarde en heeft er met de komst van Ridgeciano Haps van AZ tevens een concurrent bijgekregen. Nelom sluit een nieuwe stap in zijn carrière dan ook niet uit.

"Ik heb aangegeven dat als er iets moois komt, ik daar over wil nadenken. Maar zo ver is het nog niet", aldus Nelom in gesprek met RTV Rijnmond. "Er valt niet veel over te zeggen, er is interesse, maar niets concreets", legt de verdediger uit, die in zes seizoenen Feyenoord 121 competitiewedstrijden heeft afgewerkt, waarin hij 2 keer tot scoren kwam.

Nelom kwam vorig seizoen, ondanks dat hij de inmiddels vertrokken Terence Kongolo voor zich moest dulden, tot zeventien optredens in het shirt van de regerend landskampioen. Toch zou de 26-jarige linkervleugelverdediger meer speelminuten willen maken onder trainer Giovanni van Bronckhorst: "Ik speel altijd wel genoeg wedstrijden, maar wil nog meer. Ik zie wel hoe het dit jaar gaat lopen. Ik doe gewoon mijn best en geef alles voor Feyenoord dit jaar."