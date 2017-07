Bondscoach pareert kritiek De Mos: ‘Daar ben ik het niet mee eens!’

Aad de Mos liet vanmorgen weten niet onder de indruk te zijn van de Oranje Leeuwinnen en dat enkel de wedstrijd tegen Noorwegen hem enigszins kon bekoren. Naar zijn idee heeft dat te maken met het feit dat de Nederlandse vrouwen niet gewend zijn in korte tijd veel wedstrijden te spelen. Onze verslaggever Justus Dingemanse vroeg bondscoach Sarina Wiegman na de training van Oranje of zij zich kon vinden in de woorden van De Mos.