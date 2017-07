Abdelhak Nouri heeft intensive care verlaten en ademt zelfstandig

Ajax heeft dinsdagmiddag een nieuwe update gegeven over de situatie van Abdelhak Nouri. De Amsterdammers laten via de officiële kanalen weten dat de middenvelder de intensive care inmiddels heeft verlaten en verder wordt verzorgd op een afdeling die ‘medium care’ heet. Nouri wordt al enige tijd niet meer medisch in slaap gehouden en heeft inmiddels volledig zelfstandig functionerende ademhaling.

De situatie van Nouri, die op 8 juli tijdens het oefenduel met Werder Bremen in elkaar zakte met hartfalen in elkaar zakte, is verder niet veranderd. Ajax omschrijft zijn status als ‘stabiel, maar met ernstige en blijvende hersenschade’. Het talent werd nadat hij onderuit ging geruime tijd gereanimeerd, waarna hij enkele dagen in een kunstmatig coma werd gehouden. Een kleine twee weken geleden werd bekend dat hij blijvende schade over heeft gehouden als gevolg van een gebrekkige zuurstoftoevoer naar de hersenen.

“De familie Nouri bedankt nogmaals iedereen die op enigerlei wijze betrokkenheid heeft getoond en steun heeft gegeven en vraagt tot slot aan een ieder om door te gaan met de smeekgebeden voor Abdelhak”, voegt de club er verder aan toe. Ajax liet onlangs weten dat Nouri's nummer 34 dit seizoen niet door een andere speler zal worden gedragen.