‘Er is contact geweest met Trabzonspor en met topclubs in de Championship’

Hoewel Mimoun Mahi zich momenteel op het nieuwe seizoen voorbereidt met FC Groningen, is de kans heel klein dat hij komend seizoen voor de Eredivisionist uitkomt. De aanvaller geniet interesse van clubs uit het buitenland en zelf ziet de 23-jarige aanvaller een nieuwe stap in zijn carrière wel zitten.

"Ik ga ervan uit dat ik wegga", zegt de ex-speler van Sparta Rotterdam, die afgelopen seizoen in 32 competitieduels 17 keer scoorde voor het team van trainer Ernest Faber, in gesprek met Voetbal International. "Er is contact geweest met Trabzonspor en er zijn wat clubs in Engeland die interesse hebben. Het gaat dan om topclubs in de Championship."

Afgelopen winter hield Groningen ondanks een bod van 3,3 miljoen euro een overgang naar Fulham tegen. "Maar nu zal de club bij een goed bod wel meewerken aan een transfer", aldus Mahi. "Het moet wel een club zijn met een trainer die vertrouwen in me heeft en me ziet als een speler die beslissend kan zijn." De club speelde al in op het mogelijke vertrek van Mahi door Lars Veldwijk aan te trekken, die overkwam van KV Kortrijk.

Algemeen directeur Hans Nijland gaf vorige week al aan dat Mahi niet voor een habbekrats Groningen gaat verlaten: "Er zijn wel wat biedingen geweest, maar niet van die mate dat wij ze serieus kunnen en willen nemen. Mimoun hoeft wat ons betreft ook niet weg. We hebben het wel over onze topscorer. Bovendien ligt hij nog twee jaar vast. We hoeven nu dus ook niet te verkopen."