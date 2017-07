Sparta doet zaken met Real Madrid: ‘Maakte vanaf het eerste moment indruk’

Sparta Rotterdam en Real Madrid zijn het eens geworden over de transfer van Alexandro Craninx, zo meldt de Eredivisionist dinsdag via de officiële kanalen. De 21-jarige Spaanse doelman met Belgisch paspoort tekent een contract voor drie seizoenen.

"In de week dat we Alexandro op proef hadden, maakte hij vanaf het eerste moment indruk", vertelt trainer Alex Pastoor op de clubsite van de Rotterdammers. "Het is een ambitieuze en zeer talentvolle doelman die zich graag bij ons aan wilde sluiten, we zijn dan ook gelukkig dat we hem nu als nieuwe aanwinst mogen presenteren."

Transfer! Sparta Rotterdam doet zaken met Real Madrid en legt Alexandro Craninx voor drie jaar vast! #craninx #sparta #realmadrid Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 25 Jul 2017 om 5:47 PDT

"We hebben vertrouwen in Alexandro en verwachten nog veel plezier aan hem te kunnen beleven in de komende seizoenen", besluit Pastoor. De in Málaga geboren Craninx kwam in 2011 terecht in de jeugdopleiding van Real, maar kwam de laatste jaren niet verder dan een handjevol optreden in de Onder 19-ploeg en het B-elftal van de Koninklijke.

Eerder in gesprek met Het Nieuwsblad zei Craninx al dat hij hoopte dat de deal rond zou komen: "Real Madrid is de beste club ter wereld, je kunt deze ploegen niet vergelijken. Het niveau van de faciliteiten, de aandacht van de media, de trainingen, het is allemaal anders. Sparta is een bescheiden, familiaire club. Ik ben deze week door iedereen geholpen met alles. Ik ben blij dat Sparta me de mogelijkheid wil geven om te kunnen concurreren en spelen op het hoogste niveau. Ik zie dat als een mooie kans."