‘Ziyech geldt in Rome als alternatief voor Mahrez en kost 28 miljoen’

AS Roma is al geruime tijd bezig met de komst van Riyad Mahrez, maar Leicester City werkt tot nu toe niet echt mee aan een vertrek van de Algerijn. The Foxes willen naar verluidt een bedrag van zo’n 56 miljoen euro zien voor de smaakmaker en dat is i Giallorossi toch echt te gortig. De Romeinen schijnen echter ook al een alternatief op het oog te hebben, aangezien zij bereid zouden zijn hun aandacht te verleggen naar Hakim Ziyech.

Dat wordt dinsdag tenminste gemeld door het Italiaanse Leggo, dat verder schrijft dat Ajax een bedrag van 28 miljoen euro zou willen zien voor de spelmaker. Als de Amsterdammers inderdaad een dergelijke som ontvangen voor de Marokkaans international, maken zij na één seizoen alweer flinke winst, aangezien Ziyech vorig jaar voor elf miljoen euro werd opgepikt bij FC Twente.

Ajax, dat naar verluidt druk bezig is met de komst van Richarlison en maandag na Davy Klaassen, Kenny Tete, Diederik Boer, Richairo Zivkovic en Heiko Westermann ook Jaïro Riedewald zag vertrekken, lijkt echter niet welwillend te staan tegenover een transfer van nog een belangrijke kracht. Ziyech staat nog tot medio 2021 onder contract in de Johan Cruijff ArenA.