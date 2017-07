Sparta ziet basiskracht naar Jupiler League gaan: ‘Hij is een echte strijder’

Sparta Rotterdam en NEC hebben een overeenstemming bereikt over de transfer van Mart Dijkstra, zo melden de clubs dinsdag via de officiële kanalen. De 26-jarige verdediger annex middenvelder, die voor drie jaar tekent, zal zich per direct bij de Nijmegenaren voegen. De transfersom is onbekend.

Technisch directeur Remco Oversier is blij met de komst van van Dijkstra: "Met Mart halen we een ervaren speler in huis, die bij Sparta afgelopen seizoen nagenoeg alles heeft gespeeld. Mart is een echte strijder, die op verschillende plekken op het middenveld, maar ook in de verdediging uit de voeten kan. Zijn ervaring, specifieke kwaliteiten en leiderschap kunnen we goed gebruiken in onze tocht naar de Eredivisie."

Ook Dijkstra zelf kijkt uit naar zijn periode bij de Jupiler League-club: "Bij het eerste contact al was duidelijk dat de club mij er erg graag bij wilde hebben en dat geeft nu al veel vertrouwen. Dat vertrouwen wil ik graag terug gaan betalen door middel van promotie en een terugkeer naar de Eredivisie."

Dijkstra maakte twee seizoenen geleden transfervrij de overstap van SC Cambuur naar Sparta, waar hij in 63 competitiewedstrijden aan de aftrap stond. In eerste instantie deed hij dit als centrumverdediger, later veroverde hij zijn positie op het middenveld. Op deze positie was Dijkstra medeverantwoordelijk voor de promotie van Sparta naar de Eredivisie in 2016.