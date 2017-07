‘Feyenoord kan bod van negen miljoen euro uit Italië verwachten’

Tonny Vilhena leek vorig jaar transfervrij te vertrekken bij Feyenoord, maar kwam na een aantal gesprekken met andere clubs op zijn schreden terug en tekende een paar maanden geleden tot medio 2020 in De Kuip. Fiorentina lijkt zich hier echter niet door af te laten schrikken en ziet in de middenvelder een mogelijke belangrijke pion voor de toekomst.

La Viola heeft volgens Corriere dello Sport te horen gekregen dat Vilhena minstens negen miljoen euro moet gaan kosten. Fiorentina werd vorig jaar overigens ook al in verband gebracht met de Oranje-international, maar van een overstap kwam het destijds niet. Of Vilhena nu wel zin heeft in een transfer naar Toscane is echter maar de vraag.

Zaakwaarnemer Yalcin Zöhre liet begin deze maand namelijk in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dat een vertrek van Vilhena voorlopig niet aan de orde is: “Ik word de laatste dagen veel gebeld door journalisten uit Italië. AS Roma wordt genoemd, maar er is geen sprake van een vertrek, Vilhena wil met Feyenoord de Champions League in.”

Vilhena is niet de enige speler die in beeld is om het middenveld in Florence te komen versterken. Fiorentina heeft naar verluidt ook Christopher Nkunku van Paris Saint-Germain, Bojan Knezevic van Dinamo Zagreb en Sassuolo’s Alfred Duncan hoog op het verlanglijstje staan. De laatste moet zo’n vijftien miljoen euro kosten.