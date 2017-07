‘Neymar eist komst Philippe Coutinho en langer verblijf jeugdvriend’

Wanneer Neymar daadwerkelijk naar Paris Saint-Germain verkast voor een recordbedrag van 222 miljoen euro, krijgt de Braziliaanse aanvaller van Barcelona naar verluidt heel wat invloed op het spelersbeleid bij de topclub. Volgens Le Parisien stelt Neymar nogal wat eisen aan zijn verblijf in de Franse hoofdstad.

Zo zou Neymar graag zien dat Philippe Coutinho, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Barcelona, ook de overstap maakt naar PSG, aldus de Franse krant. Wanneer de spelmaker niet haalbaar blijkt, ziet Neymar Alexis Sánchez graag naar de club komen. Beide spelers worden al wekenlang hevig gelinkt aan een transfer naar een andere club, maar vooralsnog zijn ze nog steeds speler van respectievelijk Liverpool en Arsenal.

Daarnaast hoopt Neymar dat zijn jeugdvriend Lucas Moura bij PSG blijft. De Braziliaan werd onlangs gelinkt aan verschillende topclubs in Europa, waaronder Internazionale, Manchester United en Arsenal. Dat Dani Alves onlangs naar de Franse hoofdstad vertrok is al een stap in de goede richting vindt Neymar. De twee kennen elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij Barcelona en van het nationale team van Brazilië.