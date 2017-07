‘Real Madrid bereikt voor 180 miljoen akkoord met AS Monaco’

Real Madrid heeft een akkoord bereikt met AS Monaco omtrent Kylian Mbappé, zo meldt Marca dinsdag. De Koninklijke zat al wekenlang achter de achttienjarige aanvaller van de Franse landskampioen aan en nu zijn de clubs naar verluidt een transfersom van 180 miljoen euro overeengekomen, waarvan 20 miljoen als bonussen. Andere media claimen dat de verdeling van het recordbedrag 150 miljoen aan transfergeld is en 30 miljoen aan bonussen

Mbappé gaat voor zes jaar tekenen bij de Spaanse landskampioen van vorig jaar, waarbij de jonge Fransman jaarlijks ongeveer zeven miljoen euro gaat opstrijken. Trainer Zinédine Zidane aasde al langer op Mbappé, die hij ziet als een groot talent en een toekomstig ster in Madrid. Volgens de Spaanse krant eiste Monaco eerst nog 190 miljoen euro voor Mbappé, maar de club heeft dus een lager bod van Real geaccepteerd.

Monaco meldde donderdag nog dat verschillende 'belangrijke' clubs uit het Europese voetbal contact hebben gelegd met Mbappé, zonder toestemming van de club. De kampioen van de Ligue 1 schreef daarom te overwegen om naar de Franse voetbalbond en FIFA te gaan en stappen te ondernemen tegen deze clubs. Om welke clubs het precies ging, meldde Monaco er niet bij.

Mbappé, die nog twee jaar vastligt bij de Monegasken, brak vorig seizoen definitief door op het grootste podium en speelde zich in de kijker bij de grootste clubs uit Europa. De Frans international staat bovenaan het lijstje van clubs zoals Arsenal en Paris Saint-Germain, maar nu lijkt hij dus te verkassen naar Spanje. Hij kwam in 44 officiële wedstrijden tot 26 doelpunten bij Monaco en maakte met name indruk in de Champions League, waarin hij 6 keer scoorde in 9 optredens.