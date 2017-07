‘Ik kan geen pistool op hem richten om te zorgen dat hij bij Juve blijft’

Barcelona leek de interesse in Paulo Dybala in een eerder stadium al los te hebben gelaten, maar door de aanhoudende geruchten van een vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain is de Argentijn naar verluidt toch weer op de radar verschenen bij de Catalaanse grootmacht. Landgenoot en ploeggenoot bij Juventus Gonzalo Higuaín hoopt echter dat zijn kompaan de interesse voor kennisgeving aanneemt.

“Dybala bevindt zich op een delicate leeftijd. Ik was 19 jaar toen ik naar Real Madrid ging en bleef daar tot ik 25 was, maar ik zat dus voor een lange tijd bij een belangrijke club. Iedereen wil met grote spelers samen spelen en ik kan hem geen pistool op zijn hoofd zetten om te zorgen dat hij blijft. Iedereen zou moeten doen waar hij gelukkig van wordt, net zoals hij hier is. We willen allemaal dat hij blijft”, vertelt El Pipita in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

“Vorig jaar waren we ervan overtuigd dat we de Champions League konden winnen en we bereikten de finale. Dit jaar zal het nog moeilijker worden aangezien andere teams sterker zijn geworden. Hij moet hier niet alleen voor de Champions League blijven, maar ook voor de zevende Scudetto en een vierde Coppa Italia op rij. Als we dan die prijs ook nog winnen, is dat alleen maar mooi. Hij zit nu twee jaar bij Juve en heeft hier consistentie.”

“Hij is jong, hij is hier gelukkig, de club en de fans houden allemaal van hem, net als wij, en Juve heeft hem geholpen te groeien. Paulo zal zelf weten wat het beste voor hem is”, gaat Higuaín, die onlangs wel Leonardo Bonucci zag vertrekken naar AC Milan, verder. “Bonucci zal hongerig zijn, maar wij hebben dezelfde vastberadenheid om de zevende titel op rij te winnen. Als ik tegen hem speel, ga ik scoren.”