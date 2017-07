Man City verdrijft verdediger naar Breda: ‘Je zag het gisteren opnieuw’

James Horsfield had niet de illusie dat hij ooit nog zou doorbreken bij Manchester City. De verdediger maakte maandag officieel de overstap naar promovendus NAC Breda, nadat zijn contract in Engeland werd ontbonden en Horsfield voor drie seizoenen kon tekenen in Nederland. Het afgelopen halfjaar speelde de Engelsman op huurbasis al bij NAC in de Jupiler League.

Horsfield is alweer de zevende zomeraanwinst van NAC die afkomstig is van Manchester City, al worden de overige zes spelers gehuurd. "Het samenwerkingsverband en de innige band tussen de twee clubs is erop gericht om jonge talenten in Breda ervaring te laten opdoen. En wie weet wat er daarna gebeurt, ik ben daar het levende voorbeeld van", vertelt hij aan BN/De Stem. "Ik ben de eerste die deze stap zet. Een grote beslissing, omdat ik ervoor kies om in Breda een nieuw bestaan op te bouwen. Dit was voor mij hét moment om het te doen."

Naar eigen zeggen stond Horsfield in Manchester in de schaduw door de aanwezigheid van 'zoveel goede spelers'. De komst van Benjamin Mendy voor ruim 58 miljoen euro ziet hij als illustratief voor zijn gebrek aan perspectief. "Niets dan goeds over City, een mooie en grote club, maar je hebt het vandaag (maandag, red.) ook weer gezien: de club koopt een back voor meer dan vijftig miljoen euro en geeft veel geld uit aan verdedigers. Voor mij is NAC de beste beslissing die ik kon nemen."