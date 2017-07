Wolverhampton stunt opnieuw met komst van tweede Portugese groeibriljant

Wolverhampton Wanderers is er opnieuw in geslaagd om een groot Portugees talent naar de Championship te halen. In navolging van Rúben Neves, die voor circa twintig miljoen euro overkwam van FC Porto, maakt de club nu melding van de komst van Diogo Jota. De twintigjarige aanvallende middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Atlético Madrid, nadat hij vorig seizoen een belangrijke schakel was op huurbasis bij Porto.

Op achttienjarige leeftijd groeide Jota al uit tot basisspeler bij Paços de Ferreira. Het leverde de jeugdinternational van Portugal in 2016 een transfer op naar Atlético. Hij kostte naar verluidt zeven miljoen euro tekende een vijfjarig contract in Madrid, maar werd direct verhuurd aan Porto. Voor de Portugese grootmacht speelde hij in totaal 38 officiële wedstrijden, waaronder 8 in de Champions League. In totaal maakte Jota 9 doelpunten in de 38 duels.

De jongeling werkte in Portugal onder de vleugels van Nuno Espírito Santo, die deze zomer na zijn ontslag bij Porto ook de overstap maakte naar Wolverhampton. De trainer is er dus in geslaagd om twee talenten met zich mee te nemen naar de Engelse club. "Ik ben erg verheugd met deze transfer. Wolves is een enorm grote club en een historische club", vertelt Jota op de website van de nummer vijftien van het afgelopen Championship-seizoen. "Het was altijd mijn doel om in Engeland te spelen."

"Dit is een goede kans voor mij. Het is mooi dat ik weer met Nuno kan werken, want ik ken hem nog van vorig jaar. Ik heb ook met enkele andere spelers hier samengespeeld. Dat zal helpen om me hier te nestelen", verwacht de huurling, die deze zomer actief was op het EK Onder-21. "Het is altijd fijn om mensen te hebben die je kent, als je terechtkomt in een nieuwe omgeving, of in een ander land met een andere taal. De Championship is zwaar en kent veel wedstrijden. Het wordt een goede ervaring voor mij."