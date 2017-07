Koeman ziet drie posities voor Klaassen: ‘Het wordt zwaarder voor hem’

Ronald Koeman verwacht dat Davy Klaassen de kwaliteiten heeft om te slagen in de Premier League. De middenvelder maakte vorige maand voor 27 miljoen euro de overstap van Everton naar Ajax en speelde sindsdien drie oefenwedstrijden voor the Toffees. Volgens Koeman zal Klaassen nog wel moeten wennen aan het tempo en het fysieke voetbal in Engeland.

"Davy heeft deze stap gezet op het juiste moment in zijn carrière", vertelt de trainer van Everton aan de Liverpool Echo. "Hij heeft vier seizoenen achter de rug bij Ajax en heeft ervaring opgedaan in Europa en met het Nederlands elftal. Hij zal moeten wennen aan het hoge tempo dat wij hanteren. Het wordt zwaarder voor hem, zeker op fysiek gebied, maar Davy heeft zich goed ontwikkeld als speler. Het is een intelligente jongen die het spel goed kan lezen."

De kans is groot dat Klaassen donderdag zijn officiële debuut maakt. Everton neemt het op tegen het Slowaakse MFK Ruzomberok in de derde Europa League-voorronde. Koeman lijkt te kiezen voor een middenveld met Klaassen, Morgan Schneiderlin en Idrissa Gueye, al wil hij daar nog niets over kwijt. "Als we met een controlerende middenvelder spelen, moet Davy zich richten op de rechter- en linkerflank. Maar als we met een aanvallende middenvelder spelen, dan kan hij ook meedingen naar de plek van nummer 10. Een van zijn kwaliteiten is dat hij opduikt voor het doel. Ik zie het als een uitdaging om zo goed mogelijk gebruik te maken van zijn capaciteiten."