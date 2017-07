Cristiano Ronaldo doorbreekt stilte: ‘Zou mooi zijn om dat opnieuw te doen’

Cristiano Ronaldo kreeg onlangs te maken met problemen met de Spaanse belastingdienst, die hem ervan verdenkt dat hij voor een bedrag van 14,7 miljoen euro aan portretrechten had ontdoken. De geruchten over een vertrek van de Portugees bij Real Madrid staken daarna de kop op, maar Ronaldo lijkt nooit serieus bezig te zijn geweest met een transfer.

“Het was geweldig om belangrijke prijzen te winnen met mijn team, net als de individuele onderscheidingen. Om dat opnieuw te kunnen doen zou mooi zijn. Je moet er jaar na jaar hard voor werken en dat zal ik blijven doen. Voetbal is mijn leven, mijn passie”, vertelt hij in een exclusief interview met Marca.

Ronaldo verlengde eind vorig jaar zijn verbintenis bij de Koninklijke tot 2021 en staat zodoende nog tot zijn 36e onder contract in het Santiago Bernabéu. De Portugees won afgelopen seizoen de landstitel en de Champions League en geldt als een van de favorieten voor de winst van de Ballon d’Or. In 2016 werd hij al uitgeroepen tot beste van de wereld en met een vijfde Gouden Bal zou hij Lionel Messi evenaren.