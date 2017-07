Coutinho pronkt op voorpagina's: 'Barcelona lanceert laatste offensief'

Barcelona heeft 'het laatste offensief' gelanceerd om Philippe Coutinho binnen te halen, zo schrijft Sport dinsdagochtend op de voorpagina. Een delegatie van de Spaanse grootmacht is naar Engeland gereisd voor gesprekken met Liverpool. Hoewel the Reds publiekelijk hebben aangegeven dat Coutinho niet vertrekt, zou Barcelona in de veronderstelling zijn dat de Braziliaanse spelmaker wel degelijk haalbaar is.

Een 'goede transfersom' zou Liverpool immers kunnen overtuigen. Een eerste bod van tachtig miljoen euro werd volgens diverse Engelse media vorige week nog afgewezen, maar die lezing bestrijdt Sport. Volgens de Catalaanse krant heeft Barcelona weliswaar laten doorschemeren dat het zo'n 75 miljoen euro wil neertellen, maar is een officieel bod vooralsnog uitgebleven. Liverpool zet in op honderd miljoen euro en dat bedrag vindt Barcelona 'exorbitant'. De Spanjaarden verwachten dat Coutinho oren heeft naar de transfer en zouden bezig zijn om een eerste bod voor te bereiden, dat mogelijk tachtig miljoen euro bedraagt. Coutinho staat dinsdag ook op de voorpagina van Mundo Deportivo; die krant maakt ook melding van de interesse.

Barcelona zou al in contact staan met Coutinho, meldt Sport. De aanvallende middenvelder verlengde in januari nog zijn contract en verdient sindsdien zo'n negen miljoen euro per jaar. Zijn jaarsalaris in Camp Nou zou lager zijn, maar kan via variabelen oplopen. Coutinho zou daarmee akkoord zijn gegaan. De 27-voudig international van Brazilië is bereid om dat risico te aanvaarden, omdat hij Barcelona op sportief gebied ziet als een grote stap vooruit. De komst van Coutinho kan er bovendien voor zorgen dat landgenoot en vriend Neymar zich meer op zijn gemak voelt. Mocht de sterspeler toch besluiten te vertrekken naar Paris Saint-Germain, zou de multi-inzetbare Coutinho hem ook kunnen opvolgen.

Coutinho heeft ook andere aanbiedingen, zoals van PSG, maar heeft de knoop al doorgehakt. Hij wil naar Barcelona en de club denkt dat 'alles mogelijk is' in de eerste week van augustus. Jürgen Klopp liet anderhalve week geleden nog weten dat Coutinho op Anfield blijft. "Het goede nieuws is dat we deze zomer geen enkele speler zijn kwijtgeraakt, en zullen kwijtraken, die we willen behouden. Dat is het beste nieuws", gaf hij aan. Coutinho speelt vanaf januari 2013 voor Liverpool. Sinds zijn komst was de smaakmaker goed voor 138 duels in de Premier League, waarin hij 34 keer scoorde en 31 assists leverde.