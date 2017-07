‘Ben ver verwijderd van Ronaldo, maar dat is wel het niveau waarnaar ik streef'

Romelu Lukaku denkt zich bij Manchester United verder te kunnen ontwikkelen. De zomerse topaankoop van ruim 85 miljoen euro gaat de vergelijking met spitsen als Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski voorlopig uit de weg, maar wil zich op termijn wel kunnen meten met die collega's. "Ik ben ver verwijderd van hun niveau, maar dat is wel het niveau waarnaar ik streef", zegt de Belg.

"Ik ben 24 jaar en ik kan niet zeggen dat ik het totaalpakket ben", voegt Lukaku toe in gesprek met diverse Engelse media. De van Everton overgekomen aanvaller zit nog niet op de toppen van zijn kunnen, geeft hij aan. "Zo denk ik erover: ik wil altijd beter worden. Er is altijd ruimte voor verbetering. Het is nooit genoeg. Die druk leg ik mezelf op, want als je voor Manchester United speelt moet je elke week presteren."

Ook een vergelijking met Didier Drogba is volgens Lukaku ongepast. Het zijn andere typen spitsen, benadrukt hij. "Drogba is meer een target man, terwijl ik een speler ben die de bal aan de voeten heeft en achter de verdedigers loopt. Er zijn weliswaar fysieke overeenkomsten, maar we zijn twee compleet verschillende spelers. Ik ben Romelu Lukaku en ik wil mijn eigen geschiedenis schrijven. Hij speelde bij Chelsea, ik bij Manchester United. Dat is het verschil."

In totaal was Lukaku goed voor 141 wedstrijden voor Everton, waarin hij 68 keer tot scoren kwam. Onder Ronald Koeman beleefde de aanvaller vorig seizoen zijn meest productieve jaar, met 25 doelpunten in 37 duels. Hoofdprijzen won Lukaku niet met Everton, maar dat moet in Manchester wel gaan gebeuren. "Deze club staat voor mij synoniem aan prijzen. Dat hoort bij de grootste club ter wereld. Als jochie zag ik Manchester United bijna elk jaar kampioen worden en van die historie wil je deel uitmaken."