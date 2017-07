Chelsea zet miljoenenaankoop op vliegtuig van China naar Engeland

De toekomst van Kenedy lijkt niet meer bij Chelsea te liggen. De verdediger annex middenvelder heeft de tournee van Chelsea door Azië moeten verlaten, zo schrijven verschillende Britse media. De 21-jarige Braziliaan deelde dit weekeinde via Instagram diverse berichten waarmee hij de spot dreef met de bevolking in het Oost-Aziatische land. Die actie kwam hem op een stortvloed aan kritiek te staan.

Chelsea en Kenedy besloten diep door het stof te gaan en publiekelijk hun excuses aan te bieden. Antonio Conte stelde echter geen prijs meer op de aanwezigheid van de linkspoot en zodoende heeft hij, afgezien van een geldstraf, het trainingskamp moeten verlaten, zo klinkt het. In de oefenwedstrijd tegen Arsenal, afgelopen zaterdag, werd Kenedy door een groot deel van het publiek uitgefloten.

De consequenties voor Kenedy zijn groot, zo valt in de dinsdagedities van diverse Engelse kranten te lezen. Sinds zijn komst naar Londen in 2015 heeft hij niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Hij kwam niet verder dan 22 optreden, waarvan slechts twee onder Conte. De ex-speler van Fluminense, dat acht miljoen euro ontving, werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Watford, maar in januari werd de tijdelijke samenwerking stopgezet. Een gedragsprobleem was de oorzaak, zo werd beweerd. Een nieuwe uitleenperiode was al de bedoeling, maar Chelsea zou inmiddels neigen naar een definitieve transfer.

Kenedy stak onder meer de draak met een beveiliger ('Acorda China, vacilao', vertaling: 'Wakker worden, China. Idioot', schreef hij). Hij begeleidde verder een van zijn video’s met de tekst ‘Porra China’, wat vrij vertaald ‘fucking China' betekent.